Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 28 novembre

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 28 novembre su base settimanale (WoW) -12 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente -11 Mld piedi cubi (la previsione era -18 Mld piedi cubi).
