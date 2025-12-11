Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,07%.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 183,03, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 184,71.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)