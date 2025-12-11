Milano 10:13
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Seduta trascurata per il derivato italiano, che archivia la giornata con un controllato -0,2%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 43.555. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 43.440. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 43.395.


