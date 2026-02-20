Sanzioni a Russia: Ue cerca accordo su ventesimo pacchetto

(Teleborsa) - La Commissione Europea conta di dare semaforo verde la prossima settimana al, per "celebrare" il quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio. Al momento la discussione del Coreper (il comitato degli ambasciatori) a Bruxelles si sarebbe arenata per il disaccordo di alcuni stati e a quanto si apprende la discussione potrebbe continuare anche nel weekend in vista del Consiglio degli Esteri in programma lunedì.o richiede, infatti, l'approvazione unanime per entrare in vigore. In una recente dichiarazione, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il pacchetto "introdurrà un divieto totale di servizi marittimi per il petrolio greggio russo". Tradotto: alle aziende dell'Ue verrebbe impedito di fornire servizi a qualsiasi nave cisterna che trasporti petrolio greggio russo, negando l'accesso a servizi essenziali come l'assicurazione e l'accesso ai porti europei, con conseguente estromissione dal mercato.Intanto,raggiunge un nuovo picco di tensione. Attraverso un post pubblicato su X, il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha ufficializzato il legame tra il veto sul: "Stiamo bloccando il prestito all'Ucraina finché non riprenderà il transito del petrolio verso l'Ungheria attraverso l'oleodotto Druzhba".E il presidente ucraino, Zelensky, in un'intervista esclusiva all'AFP fa sapere ches, in un eventuale accordo per porre fine alla guerra che dura da quattro anni.ha detto Zelensky a proposito della regione orientale che la Russia ha rivendicato come propria. L'Ucraina controlla ancora circa un quinto della regione di Donetsk, mentre la Russia ha conquistato praticamente l'intera regione di Lugansk: i due paesi sono noti insieme come Donbass.Infine, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, la presidente del Consiglio,L'incontro, volto a ribadire e coordinare il sostegno all'Ucraina, sarà co-presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro britannico Keir Starmer.