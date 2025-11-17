Datalogic, Intesa alza target price: ordini cresceranno costantemente dal quarto trimestre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha aumentato a 6,5 euro
per azione (dai precedenti 6,4 euro) il target price
su Datalogic
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 50%.
Gli analisti scrivono che i ricavi dei primi nove mesi del 2025
sono diminuiti dello 0,5% a livello organico, con un ritorno alla crescita del segmento Automazione Industriale nel terzo trimestre del 2025. Nonostante la contrazione dei ricavi, i nuovi prodotti e la produttività hanno sostenuto l'EBITDA
, +180 punti base nei primi nove mesi del 2025. A partire dal quarto trimestre del 2025, il management ha indicato che gli ordini acquisiti, sia DC che IA, dovrebbero crescere costantemente, supportando così le stime per l'anno fiscale 2026 (ricavi +7% anno su anno, margine EBITDA +190 punti base).
"Il percorso di re-rating del titolo è stato finora frenato
, a nostro avviso, dal trend ancora contrastante nell'evoluzione degli ordini acquisiti
- si legge nella ricerca - come affermato, dal quarto trimestre del 2025, il management prevede ora una crescita costante degli ordini acquisiti, sia DC che IA. Sottolineiamo inoltre che le nostre stime implicano un interessante rendimento FCF del 10% nell'anno fiscale 2026".