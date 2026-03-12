Morgan Stanley: impatto contenuto del conflitto in Medio Oriente sul settore travel europeo

IHG

Accor

Whitbread

Carnival

Royal Caribbean

TUI

Jet2

Carnival

Accor

(Teleborsa) -ha rassicurato gli investitori riguardo all'esposizione delle società europee delal conflitto in corso in. Secondo gli analisti della banca d'affari, l'esposizione diretta rimane limitata e concentrata solo in alcuni segmenti specifici.Nel, i gigantidetengono rispettivamente il 5% e l'8% delle proprie camere nella regione.ha un'esposizione minima (inferiore all'1% dei ricavi) ed è protetta per oltre il 90% dal rialzo dei prezzi del gas, mentrenon ha alcuna presenza nell'area. Per quanto riguarda le, l'esposizione annuale è stimata tra lo 0% e il 3%, legata principalmente alle rotte attraverso il Mar Rosso. Sul fronte dei, un aumento di 10 dollari del prezzo del petrolio impatterebbe per il 5% sull'utile per azione di(non coperta) e solo per l'1% su(coperta al 60%).Un elemento chiave dell'analisi riguarda il potenziale beneficio indiretto per le. Morgan Stanley suggerisce che i turisti europei potrebbero rinunciare alle mete mediorientali a favore dio a. Se due terzi dei visitatori europei diretti in Medio Oriente cambiassero meta, la domanda alberghiera in Europa potrebbe crescere dell'1%, con effetti più marcati in località invernali come leAnalizzando i, come la Primavera Araba del 2011, i mercati costieri di Spagna, Grecia e Turchia videro incrementi dei ricavi (RevPAR) tra l'8% e il 14%.Morgan Stanley ha infine concluso che l'incertezza generale potrebbe favorire i, a beneficio di operatori come, mentreappare come la società più esposta a beneficiare di eventuali spostamenti della domanda verso l'Europa.