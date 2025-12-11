Milano 15:11
43.799 +0,77%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:11
9.664 +0,09%
Francoforte 15:11
24.255 +0,52%

Parigi: andamento rialzista per Saint Gobain

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di materiali edili, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.


Lo scenario tecnico di Saint Gobain mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 84,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 86,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 82,98.

