Parigi: andamento rialzista per Saint Gobain

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di materiali edili
, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Saint Gobain
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 84,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 86,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 82,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)