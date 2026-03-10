Toscana Aeroporti, nel 2025 passeggeri record e investimenti in forte crescita

(Teleborsa) - Il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2025 con un nuovo record storico
raggiungendo i 9.824.885 passeggeri transitati
e con una crescita del +8,4% sul 2024. Performance significativamente superiore al +5% registrato dal sistema aeroportuale nazionale. Il risultato è stato sostenuto dall’incremento dei voli passeggeri commerciali (+8,4%), mentre il tasso di riempimento degli aeromobili è rimasto sostanzialmente stabile (-0,1 punti percentuali, pari all’85,2%). Il traffico cargo
si è attestato a 12.555 tonnellate di merce e posta trasportate, in flessione del 3,7% sull’anno precedente.
L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa
nel 2025, si legge in una nota di Toscana Aeroporti
, ha registrato il miglior risultato di sempre con 5.977.227 passeggeri transitati (+7,8% sul 2024). Il risultato è stato trainato dall’aumento dei voli passeggeri commerciali (+7,2%) e dal miglioramento del tasso di riempimento degli aeromobili (+0,4 punti percentuali, pari all’88,0%). In crescita entrambi i segmenti di traffico commerciale passeggeri, sia internazionale (+6,2%) che nazionale (+12,7%). Nella classifica dei principali mercati dello scalo pisano, l’Italia è al primo posto (23,9% del traffico totale), seguita da Regno Unito (17,1%) e Spagna (10,0%). Il traffico cargo si è attestato a 12.437 tonnellate, in contrazione del 4,1% sul 2024.
L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
chiude il 2025 con il miglior risultato della propria storia, segnando record mensili in ciascuno dei dodici mesi dell’anno. I passeggeri transitati sono stati complessivamente 3.847.658, in crescita del +9,4% sul 2024. I movimenti dei voli passeggeri commerciali sono aumentati del +11,2%, mentre il load factor
, pari all’81,1%, è diminuito di 0,7 punti percentuali. L’andamento positivo del segmento di traffico commerciale internazionale (+12,3%) ha più che compensato la flessione del segmento domestico (-6,4%). La Francia si conferma il mercato di riferimento dello scalo fiorentino (20,9% del traffico totale), seguita da Spagna (15,1%) e Germania (14,4%).
Nel 2025, i ricavi totali consolidati
hanno raggiunto i 149,9 milioni di euro con un incremento del +16,9% rispetto ai 128,2 milioni di euro del 2024.
L’EBITDA
(Margine Operativo Lordo) si attesta a 45,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea (-0,6%) con i 46,2 milioni di euro registrati nel 2024. L’EBIT
(Risultato Operativo) è in crescita del +6,4% raggiungendo i 32,7 milioni di euro in confronto ai 30,7 milioni di euro del 2024. Il risultato netto
d’esercizio del Gruppo si attesta a 16,1 milioni di euro, in flessione del 5,8% rispetto ai 17,1 milioni di euro del 2024. Al netto dei proventi non ricorrenti di cui ha beneficiato il 2024 e del relativo effetto fiscale, la contrazione si riduce al -2,4%.L’indebitamento finanziario netto
consolidato al 31 dicembre 2025 ammonta a 73,3 milioni di euro rispetto ai 72,0 milioni del 2024, sostanzialmente stabile nonostante il forte incremento degli investimenti e la distribuzione dei dividendi. Il lieve aumento è riconducibile al tiraggio del finanziamento in essere utilizzato per sostenere il piano investimenti in corso. Il rapporto Debt/Equity migliora a 0,59 dallo 0,63 del 31 dicembre 2024.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di destinare l’utile netto d’esercizio di 14.776.809 euro come segue: -7.776.809 euro quale accantonamento a riserva straordinaria e -7.000.000 euro da distribuire come dividendo agli azionisti.
Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo
di 0,376 euro per ognuna delle 18.611.966 azioni, per un ammontare massimo complessivo di Euro 7.000.000,00. Il pagamento del dividendo è previsto per il 22 luglio 2026, con stacco della cedola n. 18 il 20 luglio 2026 e data di registrazione il 21 luglio 2026.Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti
, ha commentato: "Il 2025 segna un punto di svolta per Toscana Aeroporti. Il record storico di quasi 10 milioni di passeggeri, con una crescita nettamente superiore alla media nazionale, conferma la solidità del nostro modello di gestione e l’attrattività del territorio che serviamo. Ma ciò che più qualifica questo esercizio è l’avvio di una fase di investimento senza precedenti nella storia recente della Società: gli investimenti sono cresciuti del 69%, raggiungendo i 30 milioni di euro, e nei prossimi anni aumenteranno ulteriormente con l’ampliamento del Terminal di Pisa e il percorso di realizzazione del Master Plan di Firenze. È una fase impegnativa, che richiede visione e disciplina finanziaria: siamo consapevoli che gli effetti a pieno regime di questi investimenti si manifesteranno progressivamente, ma è proprio questa la scelta che creerà valore nel medio-lungo periodo per i nostri azionisti e per il territorio. Tutto questo avviene mantenendo un profilo patrimoniale equilibrato e garantendo un’adeguata remunerazione del capitale. I dati del primo bimestre 2026, con il superamento per la prima volta della soglia del milione di passeggeri
, ci confermano che la domanda di connettività aerea della Toscana continua a crescere".