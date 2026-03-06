Lufthansa, fatturato record di 39,6 miliardi di euro nel 2025. Utile operativo +20%

Lufthansa

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, ha generato il, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Il Gruppo ha aumentato significativamente l'utile operativo () a 2 miliardi di euro (anno precedente: 1,6 miliardi di euro). Di conseguenza, il margine operativo è migliorato al 4,9% (anno precedente: 4,4%). A 1,3 miliardi di euro, l'consolidato è rimasto al livello dell'anno precedente (1,4 miliardi di euro nel 2024), in quanto influenzato dagli effetti di valutazione sui riporti di perdite. Escludendo questo effetto, l'utile netto sarebbe aumentato in linea con il risultato operativo.Lo scorso anno, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno accolto a bordo dei loro aerei, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Il load factor ha nuovamente raggiunto il livello record dell'83,2% (anno precedente: 83,1%). I ricavi delle compagnie aeree passeggeri sono aumentati del 3% su base annua, raggiungendo i 30,1 miliardi di euro. Complessivamente, hanno generato un utile operativo (EBIT rettificato) di 1,1 miliardi di euro, il 4% in più rispetto all'anno precedente."L'anno scorso è statocaratterizzato da importanti punti di svolta: il programma di Turnaround di Lufthansa Airlines ha preso slancio, così come la modernizzazione della nostra flotta - ha detto il- Entrambi proseguiranno nel 2026 e apporteranno notevoli benefici alla nostra redditività. A medio termine, puntiamo a raggiungere un margine EBIT rettificato dell'8-10% e abbiamo compiuto passi importanti verso questo obiettivo"."Tuttavia, permangono sfide e incertezze per la nostra azienda e per l'intero settore, principalmente dovute alla situazione in Medio Oriente - ha aggiunto - La crisi in quel Paese. Ciononostante, rimaniamo ottimisti sul futuro: stiamo affrontando le sfide e per il 2026 prevediamo nuovamente un aumento significativo dell'EBIT rettificato rispetto all'anno precedente".Il board ha proposto undi 0,33 euro per azione. Ciò corrisponde a un aumento del dividendo del 10% rispetto all'anno precedente e a un rendimento da dividendi del 4% sul prezzo delle azioni a fine anno. Il payout ratio salirà quindi al 30% (anno precedente: 26%).