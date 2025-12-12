Milano 11-dic
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,67%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7906, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8029. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7865.


