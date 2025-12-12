Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre
Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,14%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3751 con area di resistenza individuata a quota 1,383. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3724.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)