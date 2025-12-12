Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,14%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3751 con area di resistenza individuata a quota 1,383. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3724.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```