Circle, accordo da 380 mila euro per digitalizzazione di hub logistico nel Sud Italia

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la sottoscrizione, da parte della controllata eXyond, di un, gestore di uno dei principali nodi logistici del sud Italia, per la realizzazione di un progetto integrato di interoperabilità digitale e automazione dei varchi, in coerenza con la Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica” - Sub investimento 2.1.2 “Rete di porti e interporti” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il progetto ha una valenza temporale di circa. Il valore complessivo dell'investimento è pari a oltre. Il progetto è sviluppato in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR, incluso il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH) e del tagging digitale previsto per la misura di riferimento."Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della nostra presenza nei progetti dedicati alla digitalizzazione della catena logistica - ha dichiarato l'- L'integrazione tra interoperabilità digitale e automazione dei varchi consente di accelerare concretamente la transizione verso una gestione sicura, tracciabile e paperless dei flussi fisici e documentali, generando benefici per operatori economici e autorità competenti. Questo era e resta uno dei principali pilastri della nostra strategia Connect 4 Agile Growth".