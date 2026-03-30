G7 Finanze, Giorgetti: "D'accordo con Lagarde sul mix monetario-fiscale"

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha partecipato al G7 Finanze, Energia e Banche Centrali sottolineando la necessità di "una rapida, coordinata e proporzionata risposta politica" agli effetti economici della crisi in Medio Oriente, richiamando "gli insegnamenti del 2022-23" ai tempi dell'invasione russa dell'Ucraina.



Giorgetti si è soffermato in particolare sull'aumento dei costi energetici, definito "un problema critico per le industrie energivore che rappresentano il 20% della manifatturiera italiana", indicando che "le misure energetiche per contrastare l'aumento indiscriminato dei prezzi devono essere mirate, temporanee e basate su un approccio condiviso, tenendo a mente l'impatto della crisi nei diversi Paesi."



Il ministro ha concluso esprimendo accordo con la presidente della BCE Christine Lagarde: "Dobbiamo trovare un giusto mix tra politica monetaria e fiscale."

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