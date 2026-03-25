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Germania: indice IFO in calo ma sopra attese, giù aspettative

Economia, Macroeconomia
Germania: indice IFO in calo ma sopra attese, giù aspettative
(Teleborsa) - Risulta sopra le attese l'indice IFO della Germania, a marzo, pur riducendosi rispetto al mese precedente. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, l'indice si è attestato a 86,4 punti rispetto agli 88,4 punti di febbraio e risulta migliore rispetto agli 86,2 punti del consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si conferma a 86,7 punti, sui livelli del mese precedente, e risulta superiore agli 86 punti del consensus.

In linea con le attese invece il sottoindice relativo alle aspettative, che si posizioomna a 86 punti, inm linea con le attese, ma in forte calo rispetto ai 90,2 punti di febbraio.
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