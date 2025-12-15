Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Seduta decisamente positiva per l'Hang Seng Index, che ha terminato in rialzo dell'1,75%.
Il quadro di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 26.157,6. Primo supporto individuato a 25.615,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 26.700,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)