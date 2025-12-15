Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,49%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.718,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.657,7. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.780.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)