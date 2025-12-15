Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:57
25.143 -0,21%
Dow Jones 19:57
48.373 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,49%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.718,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.657,7. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.780.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
