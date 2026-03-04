Milano 11:30
45.065 +1,34%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:31
10.531 +0,44%
Francoforte 11:30
24.097 +1,29%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

A picco l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con un pessimo -3,44%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29.214,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30.973,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28.628,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```