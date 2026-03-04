Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
A picco l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con un pessimo -3,44%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29.214,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30.973,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28.628,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)