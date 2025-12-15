Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:58
25.142 -0,22%
Dow Jones 19:58
48.377 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un 0%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3764 con tetto rappresentato dall'area 1,3788. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3756.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```