Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,19%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3545, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3659. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3499.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)