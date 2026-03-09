Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:34
24.639 -0,02%
Dow Jones 19:34
47.150 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,19%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3545, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3659. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3499.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```