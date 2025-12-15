B.F. acquista F.lli Martini per 220 milioni di euro. Alcuni venditori reinvestono

B.F.

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha sottoscritto l'accordo d'investimento per l'da Trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini (i venditori) dell'da parte di una società di nuova costituzione.F.lli Martini è la holding di un gruppo industriale italiano, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business mangimistica, zootecnica e alimentare, e che nel 2024 ha realizzato un valore della produzione consolidata di circa 1,2 miliardi di euro e un. È previsto che Antonio Montanari e Filippo Martini mantengano ruoli apicali nel gruppo Martini al fine di assicurare continuità gestionale.BFI e parte dei venditori doteranno Holdco delle risorse necessarie per l'acquisizione, che si prevede avvenga ad un. In particolare è previsto che i soci re-investitori re-investano parte del prezzo di acquisto incassato in Holdco - per un importo pari a 20 milioni - al fine di detenere una partecipazione pari a circa il 15% del capitale sociale della stessa, gli altri venditori concedano un vendor loan di 10 milioni di euro e il residuo importo di 190 milioni di euro sia fornito ad Holdco quanto a 110 milioni di euro da BFI, tramite ricorso a risorse proprie, e quanto a 80 milioni di euro tramite finanziamento da parte di primarie banche.L'operazione si inserisce nelladel gruppo BF, con l'obiettivo di sviluppare modelli produttivi sostenibili, tracciabili e ad alto valore aggiunto in grado di contribuire, anche in ambito internazionale, alla sicurezza alimentare, si legge in una nota."Il gruppo BF intende presidiare la filiera delle proteine animali considerando la stessa strategica per la crescita del valore economico e sociale dei contesti produttivi di suo interesse", commenta, presidente esecutivo di BF e CEO di BF International.