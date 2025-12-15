Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:01
25.148 -0,19%
Dow Jones 20:01
48.368 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Ibex 35 avvia la seduta a 16.990,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,81%
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,81%, dopo aver aperto a 16.990,3 Euro.
