IA, Telefono Azzurro: un adolescente su 3 utilizza chatbot

(Teleborsa) - La diffusione sempre più massiccia dell'Intelligenza Artificiale tra le nuove generazioni chiede un'assunzione di responsabilità da parte degli adulti. Alla vigilia delha richiamato l'attenzione sulla salute mentale dei ragazzi fruitori dell'IA, mentreha stilato 9 consigli per i genitori per continuare ad essere educatori anche in quella che definisce l'era dell'IA.ha ricordato che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1 adolescente su 7 (14%) tra i 10 e i 19 anni sperimenta un disagio psichico, spesso non riconosciuto né trattato e che 1 adolescente su 5 dichiara di sentirsi solo, con percentuali più elevate tra le ragazze. Dagli studi è sempre più evidente, ha fatto notare Telefono Azzurro, una correlazione trae sintomi ansiosi e depressivi, alimentati dal confronto sociale, dalla paura di esclusione e da sentimenti di inadeguatezza.Secondo i dati di unasu ragazzi tra i 12 e i 18 anni, nel 2025 il 35% dichiara di utilizzare strumenti di IA (come ChatGpt) tra le attività online svolte più frequentemente. La conoscenza dei chatbot IA è molto elevata: il 74% del campione afferma di conoscerli e, dopo una breve spiegazione, il 75% dichiara di utilizzarli.risulta il chatbot più utilizzato (83%), seguito da(36%),(27%) e(7%). Se l'impiego principale dei chatbot resta legato allo studio, ai compiti e alla ricerca, emerge anche che il 14% dei ragazzi dichiara di rivolgersi spesso per ricevere consigli personali, mentre il 34% lo ha fatto almeno qualche volta. Dal punto di vista emotivo, l'interazione con i chatbot suscita prevalentemente curiosità e divertimento, ma il 23% dei ragazzi dichiara di essersi sentito non giudicato e il 16% meno solo. Solo il 9% riferisce un'esperienza insoddisfacente. Accanto ai benefici percepiti, emergono ancheIl 40% dei ragazzi segnala una possibile riduzione del pensiero critico, il 35% una diminuzione delle relazioni sociali reali, il 33% il rischio di confondere realtà e finzione, il 25% la possibilità di sviluppare dipendenza.Quanto al, il primo consiglio dell'Unicef è quello di iniziare presto a introdurre l'Ia nel mondo dei più piccoli spiegando in modo semplice come funziona, seguito da "tenere presente i rischi". Tra gli altri sette suggerimenti dell'Unicef, c'è "mantenere l'Ia nella giusta prospettivà perché ciò che conta di più è l'ambiente in cui i bambini crescono e prosperano. Le relazioni, le routine e gli interessi vengono prima di tutto".