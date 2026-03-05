Milano 9:29
Francia: produzione industriale sale a gennaio (+0,5% m/m), torna a crescere anche la manifattura (+0,6%)

(Teleborsa) - Resta costante la crescita della produzione industriale francese nel mese di gennaio 2026. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una crescita dello 0,5% su base mensile, dopo il +0,5% del mese precedente (rivisto da -0,7%), mentre il consensus indicava un calo dello 0,4%.

Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera ha registrato un rimbalzo dello 0,6% dopo essere calata nel mese precedente (-0,8% a dicembre).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
