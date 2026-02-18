La BCE garantisce all'euro digitale la massima accessibilità e inclusione

(Teleborsa) - Laha siglato unper la Cooperazione e l'Inclusione Sociale delle Persone con Disabilità, per promuovere, sviluppare e garantire chesia facilmenteo con competenze digitali limitatei.La collaborazione verterà susui requisiti e le funzionalità di accessibilità dell'app per l'euro digitale,per l'euro digitale ed iuna volta disponibili i primi prototipi.non sono caratteristiche opzionali, maper la progettazione dell'euro digitale", ha affermato, membro del Comitato Esecutivo della BCE e presidente della Task Force di Alto Livello per l'euro digitale, che aggiunge che la collaborazi9one con la Fondazione OINCE garantisce che "l'euro digitale dia potere a ogni cittadino nell'era digitale,"., Direttore Accessibilità e Innovazione della Fondazione ONCE, ha dichiarato "coinvolgeremo nel team di progetto, incluse persone con disabilità, combinando così le conoscenze tecniche con l'esperienza vissuta".ad adottare un, garantendo, oltre all'accessibilità sin dall'inizio, chetecnica dell'euro digitale. Nel contesto dell'Euro Retail Payments Board, le organizzazioni deihanno sottolineato la necessità di un'app accessibile a tutti, come strumento fondamentale per garantire l'accesso universale all'euro digitale, mentre i circa 70 operatori di mercato coinvolti hanno rilevato che si potrebbeattraversocome le transazioni a controllo vocale, i display a caratteri grandi e le procedure di onboarding guidate.La BCE si impegna anello sviluppo dell'euro digitale per acquisire preziose informazioni sulle esigenze e le preferenze dei potenziali utenti.