La BCE garantisce all'euro digitale la massima accessibilità e inclusione

(Teleborsa) - La BCE
ha siglato un accordo di collaborazione con la Fondazione ONCE
per la Cooperazione e l'Inclusione Sociale delle Persone con Disabilità, per promuovere, sviluppare e garantire che l'app per l'euro digitale
sia facilmente accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità
o con competenze digitali limitate e gli anzian
i.
La collaborazione verterà su tre aree principali: consulenza tecnica
sui requisiti e le funzionalità di accessibilità dell'app per l'euro digitale, progettazione dell'app
per l'euro digitale ed i test per l'accessibilità delle funzionalità dell'app
una volta disponibili i primi prototipi.
"Accessibilità e inclusione
non sono caratteristiche opzionali, ma principi fondamentali
per la progettazione dell'euro digitale", ha affermato Piero Cipollone
, membro del Comitato Esecutivo della BCE e presidente della Task Force di Alto Livello per l'euro digitale, che aggiunge che la collaborazi9one con la Fondazione OINCE garantisce che "l'euro digitale dia potere a ogni cittadino nell'era digitale, senza lasciare indietro nessuno
".Jesús Hernández Galán
, Direttore Accessibilità e Innovazione della Fondazione ONCE, ha dichiarato "coinvolgeremo nel team di progetto esperti in accessibilità ed esperienza utente
, incluse persone con disabilità, combinando così le conoscenze tecniche con l'esperienza vissuta".La BCE si impegna
ad adottare un approccio "accessibility by design" per l'app digitale per l'euro
, garantendo, oltre all'accessibilità sin dall'inizio, che l'app sia chiara, comprensibile e di facile utilizzo
. L'inclusione finanziaria digitale è parte integrante della progettazione
tecnica dell'euro digitale. Nel contesto dell'Euro Retail Payments Board, le organizzazioni dei consumatori
hanno sottolineato la necessità di un'app accessibile a tutti, come strumento fondamentale per garantire l'accesso universale all'euro digitale, mentre i circa 70 operatori di mercato coinvolti hanno rilevato che si potrebbe migliorare l'inclusione e l'accessibilità
attraverso funzionalità intuitive
come le transazioni a controllo vocale, i display a caratteri grandi e le procedure di onboarding guidate.
La BCE si impegna a coinvolgere attivamente il pubblico
nello sviluppo dell'euro digitale per acquisire preziose informazioni sulle esigenze e le preferenze dei potenziali utenti.