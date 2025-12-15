Milano 17:35
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hellofresh

(Teleborsa) - Scambia in profit Hellofresh, che lievita dell'1,92%.

L'andamento di Hellofresh nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hellofresh, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,652 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,764. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,578.

