Generali pubblica “Nuovi Orizzonti”, nuovo numero del Bollettino. Al centro tema del cambiamento

(Teleborsa) - Una riflessione corale sulle trasformazioni geopolitiche, tecnologiche, demografiche e ambientali che stanno ridefinendo il nostro tempo attraverso le voci autorevoli di giornalisti, esperti e Top Manager della Compagnia, insieme al contributo della redazione interna:orico magazine del Gruppo dal 1893 e più antica rivista aziendale d’Italia, dal titoloiventa così metafora di futuro, meta e visione, in un mondo attraversato da cambiamenti profondi e rapidi. “Il mondo che ci circonda è attraversato da trasformazioni profonde e sempre più rapide”, ha affermatoPresidente di Generali. “Ma il cambiamento che stiamo vivendo non è solo geopolitico. È il prodotto dell’innovazione e, al contempo, ne è il motore, in un ciclo che definisce il progresso del genere umano sul pianeta. In questo contesto, anche il nostro settore è chiamato a evolvere. L’assicurazione non è solo uno strumento di protezione: è una leva di progresso, un ponte tra rischio e opportunità, tra presente e futuro”.affronta il tema da molteplici prospettive: dalle trasformazioni geopolitiche e tecnologiche che ridefiniscono il ruolo dell’Europa e delle grandi potenze, alle sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalla data science nei modelli di business assicurativi e finanziari; dalla transizione demografica e dall’invecchiamento della popolazione, alle nuove forme di partnership pubblico-private per la resilienza delle comunità e delle imprese. I contributi esplorano le opportunità e i rischi di un mondo multipolare, approfondiscono l’impatto della sostenibilità e dell’innovazione, danno voce alle nuove generazioni e propongono soluzioni concrete per affrontare l’incertezza e costruire un futuro più inclusivo e sostenibile.negli ultimi cinque anni abbiamo più di una volta avuto la sensazione di trovarci dinnanzi ad avvenimenti particolarmente inattesi e dirompenti”, ha commentato il Group CEO di Generali, Philippe Donnet. “Ma affrontiamo questi nuovi orizzonti da una posizione di grande forza, come dimostrato dal successo dei nostri ultimi tre piani strategici consecutivi. Guardiamo a questa fase storica nella convinzione che, per quanto non manchino le incertezze e i rischi, vi siano opportunità significative per plasmare un futuro collettivo più sicuro e sostenibile. E, come facciamo da quasi 200 anni, siamo pronti a fare la nostra parte in prima persona per riuscirci”.o numero del Bollettino è firmata da Giordano Poloni. All’interno del magazine, l’editoriale del Presidente Andrea Sironi, un approfondimento del Group CEO Philippe Donnet e contributi di autori esterni tra cui Charles Myers (Signum Global Advisors), David Keating (France 24), Catherine E. de Vries (IE University), Dante Roscini (Harvard Business School), Francesco Billari (Università Bocconi), David Quammen (scrittore e divulgatore scientifico).Dal contributo della redazione interna, infine, uno sguardo sui “nuovi orizzonti” che Generali esplora attraverso iniziative internazionali: dalle attività della Fondazione The Human Safety Net alle partnership conil nuovo polo di ricerca su intelligenza artificiale e data science inaugurato a Trieste, simbolo della volontà del Gruppo di investire in conoscenza e innovazione per affrontare le grandi trasformazioni globali.