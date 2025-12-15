Mercati europei positivi con focus sulle banche centrali, a Milano strappa Juventus

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati azionari europei
, Piazza Affari compresa, in una settimana in cui l'attenzione è rivolta alle banche centrali
. Giovedì si riuniranno la Norges Bank e la Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, e infine venerdì la Banca del Giappone. Si prevede che la Banca d'Inghilterra taglierà i tassi, mentre la BoJ li aumenterà, entrambi di 25 punti base. La BCE, la Norges Bank e la Riksbank non dovrebbero toccare i tassi, sebbene si preveda che la Norges Bank segnali un taglio a marzo e che la BCE segnali di essere in attesa e che potrebbe invertire parte del repricing che si è visto di recente.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
i dati mensili hanno mostrato
una crescita delle vendite al dettaglio in moderazione all'1,3% a novembre dal 2,9% di ottobre. La crescita della produzione industriale ha rallentato marginalmente al 4,8% a/a a novembre dal 4,9% a/a di ottobre. I dati sono stati inferiori alle aspettative, rispettivamente del 2,8% e del 5,0%. In Giappone
, l'indagine trimestrale Tankan sulle imprese ha mostrato
un aumento del sentiment del settore manifatturiero a +17 a dicembre, rispetto al già elevato +15 di settembre. In Germania
, i prezzi all'ingrosso in Germania si sono confermati
in crescita anche a novembre.
Negli Stati Uniti
, sono arrivati i primi commenti dopo la riunione del FOMC di dicembre, ma non hanno fornito nuovi segnali chiari. Goolsbee
non si è mostrato "hawkish" sui tassi di interesse per il prossimo anno, ma si è detto ottimista sulla possibilità che possano scendere quest'anno, pur sentendosi a disagio nell'anticipare una politica monetaria più accomodante. Hammock
ha commentato il graduale raffreddamento del mercato del lavoro, ma ha anche sottolineato che l'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,92%. Lieve aumento del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,64 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +74 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,53%. Tra i mercati del Vecchio Continente
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,36%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,43%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,58%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.469 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,5%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,57%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Brunello Cucinelli
(+2,43%), Buzzi
(+2,03%), Stellantis
(+1,67%) e Banca Popolare di Sondrio
(+1,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin
, che prosegue le contrattazioni a -1,29% (downgrade
a Equal Weight da Morgan Stanley). Pensosa Leonardo
, con un calo frazionale dell'1,10%. Tentenna Campari
, con un modesto ribasso dello 0,84%. Giornata fiacca per Recordati
, che segna un calo dello 0,79%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Juventus
(+11,76%, nonostante il secco rifiuto
di Exor all'offerta di Tether), El.En
(+4,97%), Ferragamo
(+1,69%) e Sesa
(+1,37%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su RCS
, che ottiene -0,76%. Piccola perdita per Technoprobe
, che scambia con un -0,76%. Tentenna D'Amico
, che cede lo 0,68%.