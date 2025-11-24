Misto l'equity europeo. A Piazza Affari pesa lo stacco cedole

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari europei
, dove spicca il rialzo di Madrid. Piazza Affari ha recuperato parte dei cali della mattinata
, nonostante sul FTSE MIB pesi un effetto tecnico causato dallo stacco cedole
che coinvolge dodici blue chip (con un impatto dell'1,14% sull'indice). Wall Street sarà chiusa giovedì per il Giorno del Ringraziamento, seguito dal Black Friday che vedrà un orario ridotto delle contrattazioni.
Sul fronte macroeconomico, il morale delle imprese tedesche è diminuito inaspettatamente
a novembre: secondo il sondaggio dell'istituto Ifo, l'indice del clima di fiducia delle aziende è sceso
a 88,1 a novembre da 88,4 a ottobre (contro attese per un leggero aumento a 88,6).
Occhi puntati sugli sviluppi per la guerra in Ucraina
. I leader dei Paesi che compongono la "coalizione dei volenterosi" che sostengono l'Ucraina terranno una videoconferenza domani per discutere sui colloqui di pace, secondo quanto detto dalla portavoce della Commissione europea. Washington e Kiev hanno annunciato in una dichiarazione congiunta dopo i colloqui di ieri a Ginevra di aver redatto un "accordo quadro di pace perfezionato" dopo che un precedente piano in 28 punti approvato dall'amministrazione Trump era stato criticato dagli alleati dell'Ucraina perché troppo favorevole a Mosca.
In USA
, crescono le scommesse degli investitori su un taglio dei tassi
da parte della Federal Reserve il mese prossimo, visto l'indebolimento del mercato del lavoro. I dati disponibili indicano che il mercato del lavoro statunitense rimane abbastanza debole da giustificare un altro taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto alla riunione della Federal Reserve del 9-10 dicembre, ha detto Christopher Waller
, che fa parte del board della Fed. A gennaio "potrebbe essere un po' più complicato, perché avremo una marea di dati che verranno rilasciati", ha aggiunto, riferendosi ai dati ritardati per lo shutdown.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,153. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.084,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 58,05 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +82 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,45%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,72%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,11%.
Sessione debole per il listino milanese
, che scambia con un calo dello 0,51% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 45.068 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,42%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+1,43%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+2,89%), Prysmian
(+2,85%), Interpump
(+2,78%) e Saipem
(+2,30%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intesa Sanpaolo
, che continua la seduta con -2,81%. Scivola Banco BPM
, con un netto svantaggio del 2,64%. In rosso ENI
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,31%. Spicca la prestazione negativa di Tenaris
, che scende del 2,01%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ariston Holding
(+7,02%), Intercos
(+6,32%), Webuild
(+5,61%) e Italmobiliare
(+4,00%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -5,53%. Banca Ifis
scende del 3,61%. Calo deciso per D'Amico
, che segna un -1,79%. Sostanzialmente debole Juventus
, che registra una flessione dell'1,45%.