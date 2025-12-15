Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:09
25.139 -0,23%
Dow Jones 20:09
48.370 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Londra: brillante l'andamento di ICG

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di ICG
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di ICG rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di ICG. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,87 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 20,44. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 20,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```