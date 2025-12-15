Londra: brillante l'andamento di ICG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di ICG
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di ICG
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,87 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 20,44. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 20,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)