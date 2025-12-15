Madrid: scambi al rialzo per Bankinter

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Bankinter
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,91 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)