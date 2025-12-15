Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:12
25.130 -0,27%
Dow Jones 20:12
48.372 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Unicaja Banco
Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.
