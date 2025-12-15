Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:11
25.134 -0,25%
Dow Jones 20:11
48.372 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,76 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,714. L'equilibrata forza rialzista di Unicaja Banco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,806.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```