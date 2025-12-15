Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,76 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,714. L'equilibrata forza rialzista di Unicaja Banco
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,806.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)