Somec, commessa record da 41 milioni di euro per gli interni delle navi più grandi al mondo

(Teleborsa) -società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha acquisito attraverso la controllatauna nuova commessa del valore complessivo di oltreper la progettazione e la creazione di interni su misura destinati a tre navi da crociera di nuova generazione. Si tratta dell’ordine di maggior entità mai ottenuto da TSI nella sua storia, un risultato che garantisce alla società una visibilità operativa e finanziaria di lunghissimo periodo.Ilriguarda tre colossi del mare da, capaci di ospitare circa 8 mila passeggeri, attualmente in costruzione presso un primario cantiere italiano per conto di un operatore nordamericano leader globale del settore. Sebbene lesiano scaglionate tra il 2029, il 2031 e il 2033, le attività di progettazione e sviluppo tecnico prenderanno il via già nel 2027. Ledell'operazione sono attese in un arco temporale che va dal 2027 al 2032, consolidando il posizionamento di Somec nel segmento delle grandi navi ad alta complessità progettuale.Nello specifico, TSI si occuperà dell’allestimento di circaper ciascuna unità, concentrate prevalentemente sul ponte 8. L’intervento comprende la realizzazione di una decina di ristoranti tematici e bar, tra cui una birreria dedicata, oltre a un articolato sistema di aree per l’intrattenimento delle famiglie.Tra le installazioni più iconiche figurano unae unacollegata allatramite due scivoli interni, oltre a spazi interamente dedicati a bambini e adolescenti.