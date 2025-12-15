SILVER del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Giornata difficile quella vissuta il 12 dicembre per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 62,02.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 64,35. Rischio di discesa fino a 58,94 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 69,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)