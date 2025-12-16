Milano 14:03
Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Giornata negativa per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,34%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25.925,7. Supporto a 25.383,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26.468,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
