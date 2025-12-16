Milano 14:10
44.245 +0,29%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:10
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

Francoforte: risultato positivo per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Hellofresh
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.

L'andamento di Hellofresh nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5,711 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 5,961. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 6,211.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
