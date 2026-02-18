BAE Systems, risultati record 2025 alzano ritorno per azionisti

BAE Systems

(Teleborsa) - La big britannica della difesaha annunciato un, sotto forma di dividendi er buyback, dopo aver chiuso l'esercizio con una crescita a doppia cifra di utili e vendite e registrato ordini record, di riflesso all'aumento della spesa militare in Europa ed USA. Il titolo viene oggi favorito da questi numeri e segna a Londra un progresos del 3,3%.Il Ceoha parlato di "un altro anno di solide performance operative e finanziarie" ed ha affermato "nella nuova era di aumento della spesa per la difesa, guidata da crescenti sfide per la sicurezza, siamo ben posizionati per fornire sia sistemi convenzionali avanzati che tecnologie dirompenti necessarie a proteggere le nazioni che serviamo ora e in futuro".Il Board ha raccomandato un, portando il dividendo, con un aumento del 10%, ed annunciato ildurante l'anno, per un valore diL'esercizio 2025 si è chiuso condi sterline, mentre gli ordini acquisiti hanno raggiunto i 36,8 miliardi di sterline, portando ildell'azienda al r. Il rapporto book-to-bill è stato di 1,2., prima di interessi e imposte,di sterline, mentreè aumentatoIlsi è attestato a, sostenuto dagli anticipi ricevuti dai clienti a fine anno ed in parte compensato da maggiori spese in conto capitale e da maggiori spese in ricerca e sviluppo.