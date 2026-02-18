Milano 10:22
46.092 +0,72%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 10:22
10.622 +0,62%
Francoforte 10:22
25.138 +0,56%

BAE Systems, risultati record 2025 alzano ritorno per azionisti

Annunciato un aumento a doppia cifra del dividendo e l'avvio di un piano di buyback

Difesa, Finanza
BAE Systems, risultati record 2025 alzano ritorno per azionisti
(Teleborsa) - La big britannica della difesa BAE Systems ha annunciato un aumento dei compensi per gli azionisti, sotto forma di dividendi er buyback, dopo aver chiuso l'esercizio con una crescita a doppia cifra di utili e vendite e registrato ordini record, di riflesso all'aumento della spesa militare in Europa ed USA. Il titolo viene oggi favorito da questi numeri e segna a Londra un progresos del 3,3%.

Il Ceo Charles Woodburn ha parlato di "un altro anno di solide performance operative e finanziarie" ed ha affermato "nella nuova era di aumento della spesa per la difesa, guidata da crescenti sfide per la sicurezza, siamo ben posizionati per fornire sia sistemi convenzionali avanzati che tecnologie dirompenti necessarie a proteggere le nazioni che serviamo ora e in futuro".

Il Board ha raccomandato un dividendo finale di 22,8 pence, portando il dividendo totale per l'anno a 36,3 pence, con un aumento del 10%, ed annunciato il riacquisto di 30 milioni di azioni durante l'anno, per un valore di 502 milioni di sterline.

L'esercizio 2025 si è chiuso con vendite in aumento del 10% ad una cifra record di 30,7 miliardi di sterline, mentre gli ordini acquisiti hanno raggiunto i 36,8 miliardi di sterline, portando il portafoglio ordini dell'azienda al record di 83,6 miliardi di sterline. Il rapporto book-to-bill è stato di 1,2.

L'utile underlying, prima di interessi e imposte, è aumentato del 12% a 3,32 miliardi di sterline, mentre l'utile per azione è aumentato del 12% a 75,2 pence.

Il free cash flow si è attestato a 2,16 miliardi di sterline, sostenuto dagli anticipi ricevuti dai clienti a fine anno ed in parte compensato da maggiori spese in conto capitale e da maggiori spese in ricerca e sviluppo.
Condividi
```