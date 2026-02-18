Covivio, avvio 2026 dinamico con risultato netto ricorrente atteso in crescita del 4% a fine anno

Covivio

(Teleborsa) - “Covivio chiude il 2025 con una crescita solida, a dimostrazione della qualità del proprio patrimonio e dei primi effetti delle attività di asset management: il, mentre il valore patrimoniale netto cresce del +4%. In qualità di operatore immobiliare diversificato che si avvale di un modello di servizi integrato, Covivio si è collocata in una posizione strategica per intercettare i cambiamenti strutturali del mercato e continuare il proprio percorso di crescita. Questa dinamica si traduce in un". Lo ha dichiarato, Amministratore Delegato diLa società francese attiva nel settore immobiliare e quotata alla Borsa di Parigi ha chiuso il 2025 conda locazione pari a 1,1 miliardi di euro (705 milioni di euro di quota di Gruppo), in aumento del 3,7% a perimetro corrente (+3,4% a perimetro costante).L'attività locativa nel settore degliha registrato un aumento del 3,4% a perimetro costante e un tasso di occupancy del 95,1%. Nel settore, i ricavi sono cresciuti del 7,7% a perimetro corrente e del +1,6% a perimetro costante. Il ramoha vissuto un'accelerazione della crescita degli affitti a perimetro costante al +4,8% rispetto al +4,3% nel 2024. Elevato il(97,1%) e forte(durata media dei contratti di locazione pari a 6,4 anni).L'esercizio ha chiuso con un(EPRA Earnings adjusted) in aumento del +10% a 526,5 milioni di euro, corrispondente a 4,75 euro per azione (6,4%).Il 2025 ha visto la ripresa della crescita dei, in aumento del 2,1% a perimetro costante a 16,0 miliardi di euro di quota di Gruppo. Il(EPRA NTA) si è attestato a 82,9 euro per azione, in aumento del 3,9% su base annua.La struttura finanziaria si conferma solida, con un(LTV) stabile al 38,9% e unridotto a 10,7x (-70 pb su base annua)Dal punto di vista della, Covivio ha rafforzato le proprie leve ESG. Infatti, il 100% degli immobili ha una(HQE/BREEAM/LEED, ecc.) e il 73% degli uffici è certificato con un livello Very Good o superiore. É ulteriormenteaumentata la, al 74% dal 64% di fine del 2024. L'azienda, inoltre, è stata premiata comenel settoreper l'ottavo anno consecutivo e inserito nellaper la leadership climatica.Il 2026 è iniziato con dinamismo per Covivio che ha stretto unaper il campus Thales a Vélizy-Meudon. Inoltre, la società ha accelerato ilverso ilgrazie a circa 400 milioni di euro di conversioni di uffici in hotel e circa 300 milioni di euro di nuove acquisizioni di hotel attualmente sotto esclusiva.In materia di remunerazione degli azionisti, il Cda proporrà il pagamento in contanti di un(a valere sull'utile 2025), in, che verrà versato in due tranche, a marzo e a luglio.Infine, per quanto riguarda le, Covivio si pone l'obiettivo di un(EPRA Earnings adjusted) in crescita di circa ilrispetto al 2025.