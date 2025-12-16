Milano 17:35
New York: in calo Biogen

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia biotecnologica americana, che presenta una flessione del 2,70%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Biogen, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'andamento di breve periodo di Biogen mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 173,7 USD e supporto a 169,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 178,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
