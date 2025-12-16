New York: in calo Biogen

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia biotecnologica americana
, che presenta una flessione del 2,70%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Biogen
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'andamento di breve periodo di Biogen
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 173,7 USD e supporto a 169,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 178,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)