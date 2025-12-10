Aegon sposta la sede negli USA e cambia nome in Transamerica. Azioni su Euronext e NYSE

Aegon

Euronext

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo olandeseha annunciato, al Capital Markets Day a Londra, la suae di trasferire la propria sede legale e amministrativa negli Stati Uniti. Al termine del processo di ridomiciliazione, che Aegon intende concludere entro il 1° gennaio 2028, la holding, Aegon Ltd.,, mentre le unità operative continueranno a operare con i loro marchi attuali."Negli ultimi cinque anni, abbiamo trasformato con successo Aegon in un gruppo solido, focalizzato e performante - ha commentato- Ora siamo pronti per la prossima frontiera: cogliere appieno le opportunità del più grande mercato assicurativo sulla vita al mondo: gli Stati Uniti. Con Transamerica, che ora rappresenta circa il 70% delle nostre attività, siamo saldamente posizionati per servire un segmento ampio e poco servito: le famiglie americane di Main Street e le aziende di medie dimensioni. L'ambizione di Aegon è chiara: vogliamo diventare un gruppo leader nel settore assicurativo sulla vita e previdenziale negli Stati Uniti".Aegon punta a iniziare a presentare per la prima volta i risultati dell'intero anno 2027 secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP). Per facilitare la transizione, Aegon interromperà la pubblicazione degli aggiornamenti commerciali nel 2026 e nel 2027, limitando l'informativa alla rendicontazione semestrale completa. Dopo il trasferimento, le"Le implicazioni organizzative della nostra decisione di trasferirci negli Stati Uniti sono profonde e determinanti per la nostra identità - ha aggiunto Friese - Sono consapevole che questa decisione avrà, in ultima analisi, un. Ci impegneremo a supportare i nostri colleghi durante tutto il processo. Sebbene non sia stata una decisione facile da prendere, rispecchia pienamente la realtà della nostra attività e dà priorità alle risorse per costruire un franchising leader negli Stati Uniti".Aegon intende convocare un'per chiedere l'approvazione degli azionisti per il trasferimento negli Stati Uniti. Vereniging Aegon, il maggiore azionista di Aegon, considera la decisione di trasferire Aegon Ltd. negli Stati Uniti un passo importante e positivo per Aegon. Vereniging Aegon ha dichiarato che esaminerà e considererà in modo costruttivo qualsiasi proposta futura in relazione all'impatto su Vereniging del trasferimento proposto negli Stati Uniti.Si prevede che la transizione comporterà unstimato di circa 350 milioni di euro, da sostenere tra il secondo semestre del 2025 e il primo semestre del 2028.Nel nuovo piano Aegon prevede che il, passando da 1,5 a 1,7 miliardi di euro (valore corrente, considerando un tasso di cambio EUR/USD ipotizzato di 1,20), trainato dalla crescita degli asset strategici statunitensi di Aegon. Si prevede che il free cash flow crescerà di circa il 5% annuo, passando da circa 0,8 miliardi di euro all'anno (tasso di crescita che tiene conto sia dell'impatto positivo dell'operazione di derisking di SGUL e del relativo investimento in Transamerica, sia dell'impatto negativo di un tasso di cambio EUR/USD ipotizzato di 1,20 e della riduzione dei flussi di cassa derivanti da azioni proprie (a.s.r.) dovuta alla riduzione della partecipazione), con un graduale aumento del pay-out ratio di OCG nel tempo. I dividendi rimangono ampiamente coperti dal free cash flow e, su base per azione, beneficeranno della riduzione del numero di azioni derivanti dai programmi di riacquisto di azioni proprie annunciati, consentendo una crescita del dividendo per azione superiore al 5% annuo.Nel contesto della maggiore attenzione agli Stati Uniti, Aegonper valutare il modo migliore per accelerare e massimizzare il valore per tutti gli stakeholder. In questa revisione saranno valutate tutte le opzioni, inclusa una