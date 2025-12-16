Piazza Affari: in calo Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

Ariston Holding

FTSE Italia Mid Cap

Ariston Holding

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,06%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,349 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,241. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,457.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)