Piazza Affari: in calo Ariston Holding

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che passa di mano con un calo del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Ariston Holding
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ariston Holding
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,349 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,241. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,457.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)