Piazza Affari: in calo Ariston Holding

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che passa di mano con un calo del 2,06%.

La tendenza ad una settimana di Ariston Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ariston Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,349 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,241. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,457.

