Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Ribasso scomposto per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,54% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 24.988,3 con tetto rappresentato dall'area 25.729,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24.741,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)