Milano 12:04
44.254 +0,60%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:04
9.846 +1,66%
Francoforte 12:03
24.078 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che avanza bene e porta a casa un +1%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.805,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.703,4. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.908.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```