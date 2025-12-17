Milano 16-dic
43.990 -0,29%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 -0,68%
Francoforte 16-dic
24.077 -0,63%

Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,25%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 3.824,81 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dell'1,25%, a quota 3.824,81 in apertura.
