Lam Research scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che esibisce una perdita secca del 5,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lam Research
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Lam Research
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 161,4 USD con primo supporto visto a 151,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 148,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)