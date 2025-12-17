Milano 17:35
Migliori e peggiori
Lam Research scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 5,01% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lam Research, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Lam Research confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 161,4 USD con primo supporto visto a 151,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 148,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
