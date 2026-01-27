New York: accelera Lam Research

Milano 17:35
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che scambia in rialzo del 5,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lam Research più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 236,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 230,7. L'equilibrata forza rialzista di Lam Research è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 242,8.

