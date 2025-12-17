Parigi: in calo Saint Gobain

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di materiali edili
, che presenta una flessione del 2,65%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saint Gobain
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della società attiva nell'edilizia
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 88,27 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 86,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 90,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)