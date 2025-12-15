Parigi: scambi in positivo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di materiali edili
, che avanza bene del 2,32%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saint Gobain
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società attiva nell'edilizia
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 89,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,13. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 91,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)