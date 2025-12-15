Milano 17:35
Parigi: scambi in positivo per Saint Gobain

Parigi: scambi in positivo per Saint Gobain
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di materiali edili, che avanza bene del 2,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saint Gobain più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società attiva nell'edilizia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 89,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,13. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 91,01.

