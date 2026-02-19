Energia, famiglie italiane pagano elettricità il doppio delle industrie energivore

(Teleborsa) - Benchésia un elemento, la domanda di energia elettrica è rimasta sostanzialmente stagnante nell’ultimo decennio, conche sono rimastidel 2021-2022. E' quanto emerge da unsui prezzi dell'energia e sui loro impatti su famiglie ed imprese energivore, a cura di"Il patto per l’industria pulita (Clean Industrial Deal) della Commissione europea, varato a febbraio 2025, mira ad aumentare la quota di energia elettrica nel consumo finale lordo di energia dell’UE dal 23 per cento nel 2024 al 32 per cento entro il 2030", ricordano i due autori, spiegando cheoccorre aumentare il ricorso alle, anche seed ilfra i vari stati europei rende questo traguardo piuttosto impegnativo."Prezzi elevati - evidenziano Arlia e Hutchinson -, riducendone il potere d’acquisto e, nel contempo, hanno undei settori ad alta intensità energetica". Tuttavia, "lead alta intensità energetica, perché tutte le componenti della bolletta risultano più care".Vi sono poidella Zona Euro e. "In Francia e nei Paesi Bassi le famiglie pagano circa il 64 e il 20 per cento in più rispetto alle industrie ad alta intensità energetica. Questo fenomeno è ancora più marcato in, dove i prezzi dell’energia elettrica per le famiglie sono".Tendenzialmente, iper la produzione di energia elettrica vanno tendenzialmente incontro a, in quanto tali combustibili generalmente hanno costi marginali più elevati rispetto al nucleare o alle fonti rinnovabili. Inoltre, differenze nelle imposte nazionali e nella regolamentazione degli oneri di rete sono anch’esse all’origine di notevoli variazioni tra paesi nei prezzi finali dell’energia elettrica".