Milano 14:13
45.692 -1,44%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:14
10.621 -0,61%
Francoforte 14:13
25.046 -0,92%

Piazza Affari: vendite diffuse su A2A

A picco l'utility lombarda, che presenta un pessimo -4%.
